موجة الحر تتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة مدن إيطالية

تعرضت عدة مدن إيطالية، الثلاثاء، لانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة موجة الحر الصيفية التي تشهدها دول أوروبية عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن التيار انقطع بشكل مؤقت عن العديد من المتاجر في وسط مدينة فلورنسا المزدحمة.

وتوقفت ماكينات الصراف الآلي والسلالم الكهربائية عن العمل، بينما علّقت بعض المتاجر لافتات مكتوب عليها "الدفع نقدا فقط"، في حين اضطرت متاجر أخرى إلى إغلاق أبوابها بالكامل.

كما شهدت المناطق القريبة من مدينة ميلانو ضغطا على شبكة الكهرباء.



وتأثرت أيضا مدينة بيرجامو، التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة شمال البلاد، حيث توقفت إشارات المرور عن العمل في عدة أحياء، وانقطعت الكهرباء عن المنازل والمتاجر وورش الحرفيين، في حين علق عدد من الأشخاص داخل المصاعد.

وتشهد العديد من المناطق في إيطاليا درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية منذ أيام، وصدرت تحذيرات من موجات الحر في أكثر من عشر مدن، بينها العاصمة روما.

وقالت شركة الطاقة "إينل" إنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الانقطاع قد يكون مرتبطا بموجة الحر، التي تسببت في ارتفاع حرارة كابلات الكهرباء وتمددها.

وأضافت الشركة أن تشغيل أجهزة التكييف بكثافة يدفع شبكة الكهرباء إلى أقصى طاقتها.