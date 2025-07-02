اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني في مطروح للعام الدراسي 2025-2026

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025/2026، بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التنسيق شمل درجات القبول بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام، إلى جانب مدارس التعليم الفني بتخصصاتها الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية، وذلك وفقًا لنسب النجاح في الشهادة الإعدادية، والطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية.

وأكدت أن القبول سيكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التابع له الطالب، مع أولوية للأعلى مجموعًا، والتزامًا بعدد الفصول والكثافة المحددة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول الطلاب بنظام الخدمات في هذه المرحلة.

ويهدف التنسيق إلى توفير فرص تعليمية متنوعة تلبي طموحات الطلاب وأسرهم، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية بالمحافظة، من خلال تخصصات تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.