رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز قدرتها على تخزين المياه

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، مجددا التزام بلاده بتعزيز قدرتها على تخزين المياه؛ ردا على جهود الهند لاستغلال موارد المياه كأداة استراتيجية.

وفي معرض حديثه عن المخاوف بشأن معاهدة نهر السند، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن الهند ليس لديها حق قانوني لتعليق المعاهدة من جانب واحد، في أعقاب توجيه أخير صادر من محكمة التحكيم الدائمة أكد موقف باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأدلى رئيس وزراء باكستان، بتلك التصريحات، خلال زيارة إلى مركز عمليات الطوارئ الوطنية، مشيرًا إلى أنه في ضوء النوايا "الشريرة" للهند، فإن باكستان ستسرع من تنفيذ مشروعات تخزين المياه غير المثيرة للجدل، بما يتماشى مع اتفاقية المياه التي تتضمن بنودا قانونية لمثل هذه المبادرات.

وكانت الحكومة الهندية، أوقفت العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها 6 عقود؛ ردا على هجوم "إرهابي" على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها في 22 إبريل الماضي.