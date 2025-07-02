محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الجديد

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، بحد أدنى 235 درجة بكافة مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك كمرحلة أولى من مراحل التنسيق.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، توافر أماكن كافية بجميع المدارس الثانوية العامة بالمحافظة لاستيعاب الطلاب المتقدمين، مشيرًا إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء بناءً على دراسة المجاميع التكرارية لنتائج الشهادة الإعدادية العامة، وبما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب وتيسير التحاقهم بالتعليم الثانوي.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بما يساهم في دعم مسيرة التعليم والنهوض بالمستوى العلمي لأبناء المحافظة.