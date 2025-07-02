مقتل طفلين إثر انفجار قذيفة صاروخية وسط أفغانستان

بعد عقود من الصراعات الكبرى في أفغانستان، مازالت الذخائر غير المنفجرة تحصد أرواح الأبرياء، لاسيما بين الأطفال، وفي أحدث مأساة، قتل طفلان من البدو وأصيب آخر، بعد انفجار قذيفة صاروخية في ولاية غور وسط أفغانستان.

ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، في منطقة باندباين في فيروزكوه عاصمة ولاية غور، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال عبدالرحمن بدري المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، إن الطفلين كانا يقومان برعي الماشية عندما عثرا على قذيفة صاروخية غير منفجرة.

وأضاف أن "الانفجار وقع عندما حاولا نقل القذيفة وهي من بقايا حروب سابقة".

ومازالت ولاية غور، مثل الكثير من الولايات في أفغانستان ملوثة بشكل كبير بمخلفات الحروب المميتة.