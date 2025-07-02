السلطات الألمانية تشتبه في اضطراب نفسي لمنفذ هجوم على شركة في جنوب ألمانيا

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تشتبه السلطات الألمانية، في إصابة منفذ هجوم على شركة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا باضطراب نفسي.

وأودى هجوم الطعن، الذي وقع أمس الثلاثاء في مدينة ميلريشتات، بحياة موظفة.

ويعتزم الادعاء العام الألماني، المطالبة بإيداع المشتبه به مؤقتا في مصحة نفسية مغلقة، خلال مثول المتهم أمام قاضي التحقيقات في شفاينفورت اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن التحقيقات الإضافية ستحدد مدى احتمالية اختلال الأهلية العقلية للشاب أثناء الهجوم.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المتهم (ألماني - 21 عاما) مضطرب نفسيا، وكان يتلقى العلاج؛ بسبب ذلك في مدينة ماينينجن بولاية تورينجن.

وأُلقي القبض، على المشتبه به بعد وقت قصير من مهاجمته عدد من زملائه في شركة "أوبرلاندفيرك رون" للكهرباء في ميلريشتات بسكين صباح أمس، ما أودى بحياة امرأة "59 عاما" وإصابة رجلين "55 و62 عاما" بجروح خطيرة.

ولا تتوفر حاليا أي معلومات عن دوافعه المشتبه بها.