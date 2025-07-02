الصين: لا يمكن تحقيق السلام الدائم في غزة بوسائل عسكرية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونج، إنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة بوسائل عسكرية.

وأشار فو، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى الصراعات المحتدمة في المنطقة، مبينا أن معاناة الشعب الفلسطيني تتزايد.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تمر باضطرابات خطيرة، وأن على إسرائيل وقف جميع عملياتها العسكرية في غزة فورا.

وتابع: "الكارثة الإنسانية بغزة بلغت مستويات خطيرة، وينبغي للدول ذات النفوذ الكبير على الأطراف اتخاذ خطوات فعالة لوقف إطلاق النار".

ودعا مندوب بكين، إسرائيل التي وصفها بـ"القوة الاحتلالية" إلى رفع الحصار عن غزة فورا، وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تقع في صميم الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.