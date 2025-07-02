ردت المطربة أنغام، على الاتهامات التي طالتها بأنها تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب حفلها في مهرجان موازين بالمغرب، مؤكدة أنها ترقد في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأعربت خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» عن حجم الظلم الذي شعرت به جراء الحملات التي استهدفتها، قائلة: «ما حدّش له دعوة بنواياي، سيبوني لربنا، أنا نيتي بتحاسب عند ربنا، إنما ظلم كثير كده عليا، أنا عانيت، تعبت، كفاية توجيه حملات عليا».

وأكدت أنها لا علاقة لها بالأزمة من قريب أو بعيد وتتلقى الشتائم والاتهامات في وقت تمر فيه بوعكة صحية، مضيفة وهي باكية: «لما إعلامي يتكلم، وله الاحترام، إنه يدافع عن شيرين أو يساندها، أي حد بيعمل ده له الاحترام، لكن وأنت بتبص على ده، بص على واحدة تانية بتتشتم في نفس اللحظة ما لهاش أي علاقة بالموضوع تمامًا، سيبك من مرضي، وسيبك من أنا في المستشفى، هو أنا مش بني آدم؟ معنديش إحساس؟ معنديش مشاعر، ما عنديش حد بيزعل عليا؟».

وطالبت بإنهاء حالة الاستقطاب والمقارنات المستمرة بينها وبين شيرين عبد الوهاب، والتي وصفتها بـ «العقيمة والسخيفة والبليدة» معقبة: «كفاية ضغينة، كفاية قرف! هي اسمها شيرين وأنا اسمي أنغام، هي ست ليها جمهور عريض وأنا ست ليا ناس بتحبني، هي ربنا يكرمها، وأنا اللي مش عايز يدعي لي ما يدعيليش، بس ما تدعيش عليا وما تظلمنيش، كفاية ظلم».

ووجهت رسالة إلى جمهورها ومحبيها، طالبةً منهم التوقف عن استخدامها في أي مقارنات أو صراعات مع فنانين آخرين: «أنا عايزة من الناس اللي بتحبني ما يحطونيش في مقارنة مع حد، اللي يحبني يحبني، لا يقلل من حد لصالحي؛ لأن ده غير مناسب وغير مقبول بالنسبة لي، وعمره ما كان مقبول».

وأنهت أنغام رسالتها لجمهورها: «لو أنت بتحبني حقيقي، مش ده الأسلوب اللي تكبرني بيه، ما تحطونيش في مواقف إن الناس تعتقد إنه أنا زقّاكوا؛ لأن الناس بتشوف كده بالظبط، أنتم كده بتظلموني مش بتحبوني».

