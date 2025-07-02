 عاجل.. ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 2:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

عاجل.. ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما


نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 2:24 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر "تروث سوشيال" موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما وأن يعمل الجميع لإنهاء الحرب خلال هذه الفترة.

وقال ترامب: عقد الممثلون الخاصون بي اجتماعًا مطولًا ومثمرًا مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة. وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب: سيقدم القطريون والمصريون، الذين عملوا بجدّ للمساعدة في إحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي لوقف إطلاق النار.

وأعرب ترامب عن أمله أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لمصلحة الشرق الأوسط "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا".

واختتم كعادته: شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك