أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر "تروث سوشيال" موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما وأن يعمل الجميع لإنهاء الحرب خلال هذه الفترة.

وقال ترامب: عقد الممثلون الخاصون بي اجتماعًا مطولًا ومثمرًا مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة. وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب: سيقدم القطريون والمصريون، الذين عملوا بجدّ للمساعدة في إحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي لوقف إطلاق النار.

وأعرب ترامب عن أمله أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لمصلحة الشرق الأوسط "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا".

واختتم كعادته: شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!