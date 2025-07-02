شهدت العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، مراسم تأبين لضحايا العدوان الإسرائيلي من العلماء والمدنيين والمسؤولين رفيعي المستوى.

المراسم التي أقيمت في جامع المصلى، شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

كما حظيت المراسم بمشاركة شعبية واسعة.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال باقر قاليباف، إن إيران تعرضت لـ"خيانة وجريمة" عندما بدأت إسرائيل عدوانها بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشعب الإيراني "تكاتف واتحد" أمام هذا العدوان، وخيّب ما كان ينتظره "العدو" من تأليب الشعب على الحكومة.

في 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.