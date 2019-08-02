بريتش ايروايز تجري مفاوضات مع طياريها لتفادي إضراب في موسم السفر

تجري شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" مفاوضات مع نقابة الطيارين بها في محاولة اللحظة الأخيرة لنزع فتيل نزاع بشأن الأجور وتجنب إضراب لأطقم طياريها في موسم السفر المهم في فصل الصيف.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الإدارة من شركة الطيران وممثلين من رابطة طياري بريتش ايروايز (بالبا) اجتمعوا في لندن اليوم الجمعة في الدائرة العامة لخدمات التحكيم والمصالحة والاستشارات والمدعومة من الدولة، بعدما فشلت الخطوط البريطانية التابعة لشركة انترناشيونال ايرلاينز جروب "آي أيه جي" في إقناع احدى المحاكم لمنع خطط الإضراب.

وفي أعقاب الحكم الصادر يوم الأربعاء، قالت رابطة طيارى بريتش إيروايز "بالبا" إنها ستشارك في المفاوضات حتى نهاية الأسبوع، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيتم التقدم للإدارة بإخطار إضراب لمدة أسبوعين.

وصوتت أطقم الطيارين بأغلبية بلغت 93 بالمئة للموافقة على الإضراب، الذي قالت شركة الطيران إنه قد يكلفها نحو 40 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) في اليوم.

وقالت بريتش ايروايز في بيان إن "مفاوضاتنا مع بالبا مستمرة، ولا نزال منفتحين ونتمتع بمرونة للتوصل إلى حل".

ورفض متحدث باسم بالبا التعليق على المفاوضات.

وقد يحدث الاضطراب في نهاية ذروة موسم السفر الأوروبي وقد يؤدي إلى تراجع أرباح شركة "آي أيه جي".

وقالت المجموعة اليوم الجمعة خطوط السفر بعيدة المدى المربحة لشركة بريتش ايروايز أسهمت في زيادة أرباح التشغيل في الربع الثاني بنسبة 18 بالمئة، ما جعلها صاحبة أفضل أداء بين شركات الطيران الأوروبية.