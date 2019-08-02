بكين تدعو لمزيد من التعاون بين آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة إلى مزيد من التعاون بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، والصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان زائد ثلاثة).

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في آسيان إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية في بانكوك عاصمة تايلاند،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولفت وانج إلى أن آسيان زائد ثلاثة، حافظت منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما، على نمو أقوى وأقامت سلاسل صناعية وسلاسل للقيمة ودوائر ثقافية تتمتع بميزات شرق آسيا، لتشكل نموذجا للتعاون المربح للجميع بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة، ومستويات التنمية المختلفة والثقافات المختلفة، بما يجعل شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الحيوية والواعدة في العالم.

وقال وانج أنه من أجل تحقيق تنمية أكبر لتعاون (الآسيان زائد ثلاثة)، فإنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في القطاعات التالية: بناء شرق آسيا منفتح ومتكامل، وبناء شرق آسيا مستقر ماليا، وبناء شرق آسيا مترابط، وبناء شرق آسيا ذكي ومبتكر، وبناء شرق آسيا مستدام، وبناء شرق آسيا مع التعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة.

من جانبهم،أتفق وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء الآسيان على دعم التعددية والتجارة الحرة، والالتزام بالانفتاح والشمولية، والعمل من أجل اختتام المفاوضات حول منطقة الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام الجاري، ودفع عملية تكامل الاقتصاد الإقليمي، وتعزيز الارتباط والتواصل، وتعزيز التبادل الشعبي، وحماية الاستقرار المالي الإقليمي بشكل مشترك، وتحسين حوكمة الاقتصاد الإقليمي.