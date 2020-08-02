مقتل مراهقة سويدية بالقرب من ستوكهولم

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأحد، إن فتاة مراهقة قُتلت بالقرب من محطة بنزين في منطقة بوتكيركا، خارج العاصمة ستوكهولم.

وجاء في بيان للشرطة، إنه تم العثور على جثة المراهقة التي تبلغ أقل من 15 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكانت قد توفيت متأثرة بإصابتها.

وتحقق الشرطة الآن في القضية بوصفها جريمة قتل، لكن لم تعتقل أي شخص كمشتبه به.

وولدت الفتاة في عام 2007، ولم تكن هدفا لعملية القتل، حسب تقرير لصحيفة "إكسبرس".

وذكرت الشرطة أن المنطقة شهدت حوادث أخرى، بما في ذلك حادث تصادم.

وكان ثلاثة شبان على متن مركبة خفيفة قد صدموا سيارة دورية في نقطة تقاطع في منطقة تابي، التي تقع في مقاطعة ستوكهولم أيضا.