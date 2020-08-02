هدايا تذكارية ومسابقات رقمية للحجيج احتفالا بعيد الأضحى

احتفالا وابتهاجا بعيد الأضحى المبارك لموسم حج 1441هـ، قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية لضيوف الرحمن، مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، والمحاضرات التوعوية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال وجودهم فى مشعر «منى» طوال أيام التشريق، التى حظيت بتفاعل من قبل الحجيج.

ونظرا لظروف الحج الاستثنائى والإجراءات الوقائية المتبعة فى التباعد المكانى، تُقام المحاضرات عن بعد وتُنقل عبر الشاشات الموجودة فى غرف الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

كما ترسل أسئلة المسابقات الثقافية عبر مجموعات «الواتسآب»، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل «الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور«»، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وفقا لسكاى نيوز عربية.

وتضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج، التى يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسئولات الأدوار، «مسابقتى أعمال الحج وبسلام آمنين»، و«لقاءات وتنبيهات صحية»، و«عرض لفتاوى الحج»، و«محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية».