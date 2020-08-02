احتفل الموسيقار يحيى خليل بعيد الأضحى في جو أسري خالص، ونشر عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا تجمعه ببنات العائلة، وبينهن النجمة أمينة خليل ابنه شقيقه الأكبر.

وعلق يحيى خليل، على الصور، قائلًا: "بحب بناتي"، وهو التعليق الذي لخص به الحالة التي حملتها الصور.

وأنهى يحيى خليل، موسمه الفني بحفل قبل أسبوعين على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا في القاهرة، وذلك ضمن خطة استعادة النشاط الفني بعد توقف دام 4 شهور بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

فيما يستعد حاليًا للسفر لأمريكا في جولة صيفية يعود بعدها للمشاركة في عدد من الحفلات ضمن برامج دار الأوبرا، وأنشطة عدد من المراكز والمؤسسات الثقافية في القاهرة والإسكندرية.