قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإنتاج الزراعي يتأثر بـ3 عوامل رئيسية وهي التربة والمياه والتقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير لتقليل التأثير السلبي قدر الإمكان.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لا تأثير كبير لارتفاع درجة الحرارة على الخضروات والفاكهة، مؤيدًا أن الأمر لن يؤدي إلى التأثير على الأسعار.

وذكر أن «التين لن يتأثر بالحرارة لأنه تخطى المرحلة الخطيرة للتأثر»، لافتًا إلى أن «التقلبات الجوية أثرت على محصول المانجو هذا العام بنسب ليست كبيرة ولكنها موجودة،».

ونفى متحدث وزارة الزراعة، وجود تأثير لدرجة الحرارة على السلع الاستراتيجية، متابعًا: «هناك وفرة بها والوزير كلف بتشكيل لجنة لمتابعة التغيرات المناخية وأمر بنقل توصيات الوزارة للمزارعين والفلاحين».