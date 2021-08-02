 أولمبياد طوكيو .. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو .. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 4:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 4:33 ص

ودع مصطفى الجمل لاعب منتخب ألعاب القوى منافسات رمي المطرقة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بعد إحتلاله المركز ال 23 في الترتيب العام والـ11 في التصفية الثانية ، محققاً مسافة قدرها 72.76 متر.

حقق الجمل في المحاولة الأولى 72.13 متر وفي المحاولة الثانية 72.76 متر وفي المحاولة الثالثة 71.85 متر ليودع المنافسات من التصفيات، حيث يتأهل أفضل 12 لاعب للنهائي.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.


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