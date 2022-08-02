 بريتش بتروليوم تسجل أعلى أرباح منذ 14 عاما - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟

النتـائـج تصويت

بريتش بتروليوم تسجل أعلى أرباح منذ 14 عاما

شركة الطاقة البريطانية بريتش بتروليوم
شركة الطاقة البريطانية بريتش بتروليوم
لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:36 م

كشفت عملاقة النفط والغاز البريطانية "بريتش بتروليوم"، عن زيادة أرباحها في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، لتنضم بذلك إلى منافستها شل في جني فوائد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أعلنت الشركة أن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسي، وهو تعريف الشركة لصافي الأرباح، حققت قفزة لتزيد كثيرا على 8.5 مليار دولار كانت متوقعة للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.

وأعلنت بريتش بتروليوم أنباء جيدة للمستثمرين، حيث ارتفعت توزيعات أرباح المساهمين بنسبة 10% وتم تكثيف خطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ 3.5 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية سبتمبر.

ومع ذلك، تأتي النتيجة في الوقت الذي تسعى فيه الأسر جاهدة لسداد الفواتير التي ترتفع بسرعة صاروخية ويتزايد فيه الغضب إزاء الأرباح الهائلة التي أعلنتها شركات النفط والطاقة بعد إعلان نتائج سنتريكا المالكة لكل من شل وبريتش جاز الأسبوع الماضي.

كما حذرت بريتيش بتروليوم من أنه ليس من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة خلال الصيف، وتوقعت أن تظل أسعار النفط الخام والغاز مرتفعة خلال الربع الثالث وسط تعطل الإمدادات من روسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك