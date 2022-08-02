منتخب ناشئات اليد يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم بمقدونيا

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حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2004 إنجازًا تاريخيا في بطولة العالم المقامة بمدينة سكوبي بمقدونيا الشمالية في الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس.

وحقق منتخب مصر الفوز اليوم على منتخب الهند بنتيجة 42-34 ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي يفوز بثلاث مباريات متتالية في بطولة العالم لكرة اليد للناشئات عبر التاريخ.

يذكر أن المنتخب قد حقق الفوز أولى جولات المجموعة الرابعة على منتخب كرواتيا بنتيجة 33 - 31 وفى الجولة الثانية حقق الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 39 - 21 ثم على الهند بنتيجة 42-34 ، ليتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة ويتأهل للدور الرئيسي.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطني ببطولة العالم كل من: كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح – لوجين اسامة - نادين طارق.

كما يترأس بعثة منتخب مصر ببطولة العالم سعيد عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني والإداري كل من محمد فرغلي مدير فني وشريف الشامي مدرب عام وحفني عبد المقصود تايجر مدرب أحمال ومحمد سليمان محلل فني وشيرين منصور مدير إداري وزينب باشا ومنة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.