أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تدريبات عسكرية بحرية وجوية، ومناورات بالذخيرة الحية، في محيط تايوان، وذلك تزامنًا مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، لتاييه.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها ستنشر قوات بشكل متناسب للتعامل مع تهديدات العدو، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.



وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».



وفي وقت سابق، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من طائرتها مع وصولها مطار تايوان.



وكانت بكين، قد حذرت من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها، كما أنها أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.