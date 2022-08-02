وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات لن تزيد على 25%

أعلن وزير النقل كامل الوزير، أنه سيتم تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات نهاية شهر أغسطس الجاري، موضحًا أن نسبة الزيادة لن تزيد على 25% على أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات.

وقال كامل الوزير ـ خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم /الاثنين/ مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية - "إن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بقيمة جنيه واحد ستنهي المديونيات".. مضيفا "أن السكك الحديدية شهدت حوكمة في كل قطاعاتها، ولكن زيادة سعر التذاكر حل مؤلم".

وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة بشأن رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وعرضت الدراسة على الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الجميع أكد ضرورة تحريكها.

وأوضح كامل الوزير أنه عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحدث معه عن ديون السكك الحديدية، ووعده بالاعتماد على موارد السكة الحديد بعد إلغاء الديون، لافتًا إلى أنه تم سداد 83 مليار جنيه ديون على الهيئة للوزارات والبنوك، كما أن هناك 5 مليارات جنيه ديونًا على هيئة السكك الحديدية لوزارة البترول، و5.5 مليار جنيه دعم سنوي من وزارة المالية للسكك الحديدية لدعم الطلاب.

وتابع وزير النقل قائلا "إن إيرادات هيئة السكك الحديدية العام الماضي بلغت 10 مليارات جنيه، والمصروفات كانت 9 مليارات جنيه"، معلنًا أنه في حال اعتماد أي زيادة على أسعار التذاكر للقطارات والمترو، لن يتم تحميل الطلاب والمحاربين القدامى أي زيادة، كاشفًا عن زيادة الدعم المقدم من الحكومة للسكة الحديد هذا العام إلى 19%.

وأكد أن الدولة المصرية تجري دراسات دقيقة جدًا لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وسيبدأ تطبيق زيادة أسعار التذاكر مع تطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، قائلًا: "كنا نتمنى تطبيقها أول أغسطس الجاري، ولكن قد يبدأ تطبيق القرار نهاية هذا الشهر".

وأضاف كامل الوزير أن "حجم العجز لدى السكك الحديدية في العام الواحد يبلغ مليار جنيه، ونحتاج لزيادة مواردنا المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه من أجل تحقيق الاكتفاء"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أسقطت ديون هيئة السكك الحديدية، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه ببيع جزء من أرض المعارض لسداد ديون السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومي.. موضحا أن مظلة الحماية الاجتماعية - التي أعلنها الرئيس السيسي - تتكلف 5.4 مليار جنيه، فضلا عن 6.25 مليار جنيه في السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن رواتب العاملين في هيئة السكك الحديدية تتكلف 1.4 مليار جنيه، حيث أن عدد العاملين في الهيئة يبلغ 42 ألف عامل، وقد تم تعيين 2000 مهندس وفني خلال الفترة الماضية، وتم تأهيل العاملين على أعلى مستوى.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير النقل وجود 800 جرار قطار، وتوجد ورشة لصيانة القطارات الروسية، مشيرًا إلى أنه ستتم إضافة نحو 400 جرار جديد لهيئة السكك الحديدية، إلى جانب صيانة الجرارات القديمة، لافتًا إلى أن جميع ورش السكة الحديد تعمل ليلًا ونهارًا لتحديث جميع عربات القطارات.

وأعلن كامل الوزير أنه "بحلول نهاية العام الجاري، سننتهي من تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالكامل بطول 110 كيلو مترات، ولم يتحمل تحصيل رسوم على الطريق الدائري".

وتابع وزير النقل أن الطريق الدائري بالكامل مراقب لرصد المخالفات، لافتًا إلى أنه ستتم زيادة عدد اللوحات الاسترشادية على الطريق الدائري، وإحالة المخالفين وواضعي القمامة والمخلفات على الطريق للنيابة العسكرية.