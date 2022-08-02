تقرير: روسيا تميل لرفض عرض أمريكي لمبادلة سجناء

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة القول إن موسكو تميل لرفض إجراء تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة ما لم يتم إطلاق سراح روسيين اثنين مقابل إطلاق سراح الأمريكيين الاثنين اللذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهما.



وتطالب الولايات المتحدة روسيا بالإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني جرينر والعسكري السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وعرضت في المقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة فيكتور بوت.



ووفقا لمصادر بلومبرج فإن المشاورات بين أخذٍ ورد منذ يونيو، مع ميل موسكو لعدم الموافقة على صفقة تراها غير متكافئة.



وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من "دبلوماسية مكبرات الصوت"، وشدد على أنها لن تحقق أية نتائج. وقال لصحفيين اليوم الثلاثاء إن "أي تبادل للمعلومات يجب أن يتم سرا".