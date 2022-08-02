علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، قائلًا إن «احترام السيادة الوطنية للدول، يأتي ضمن المبادئ الاساسية المنصوصة في ميثاق الامم المتحدة؛ حيث أن البند الثاني منه، يحذر الدول الأعضاء من أي سلوك قد يمس وحدة الأراضي والاستقلال السياسي لسائر البلدان».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الثلاثاء، أضاف كنعاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانطلاقا من ثوابتها في السياسة الخارجية، تلتزم باحترام وحدة أراضي الدول الأخرى، لافتًا إلى أن «دعم سياسة الصين الواحدة يعد أمرا بديهيا».



واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السلوك الاستفزازي الأخير من جانب المسؤولين الأمريكيين، والتدخل في شؤون جمهورية الصين الشعبية وانتهاكهم لوحدة أراضي هذا البلد، «أحد نماذج التدخلات الأمريكية في شؤون المناطق والدول المختلفة بالعالم؛ الأمر الذي لم يؤد سوى إلى الفوضى وتأجيج الخلافات، وعليه فإنه إجراء مدان».



ونوه بأن النزعات الأحادية ونقض القوانين والتعهدات الدولية، تحوّل اليوم إلى أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، متابعًا: «وخير دليل على عدم التزام واشنطن بتعهداتها، هو انسحابها من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وفرضها أنواع الحظر اللا إنساني وغير الشرعي ضد الشعب الإيراني»، بحسب تعبيره.



وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في مطار سونج شان في عاصمة تايوان (تايبيه).



وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت جرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.



وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».