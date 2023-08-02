سياحة مطروح: تنظيم حملة للتأكد من توافر الخدمات للمصطافين

أكد محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، تنظيم حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة، شملت شواطئ مطروح العام والفيروز والنخيل وباب البحر وكليوباترا، مع الاستماع لرواد الشواطئ، والاطمئنان منهم على حسن التعامل، وتوافر الخدمات المقدمة، وأي مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ.

وكشف عن المرور على عدد من الشواطئ، والتأكد من توافر الغطاسين والنظافة، والالتزام بأسعار الشماسي المقررة، وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات.