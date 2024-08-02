أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بلاعبيه بعد تحقيق الرقم القياسي بـ 18 انتصارا متتاليا بعد الفوز على البنك الأهلي بهدف مساء الخميس في الجولة 32 من بطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "خضنا طريقا صعبا وقاسيا ومجهودا كبيرا فوق ما يتخيله أحد، من ضغط مباريات وإرهاق وإصابات وملل، ونكافح يوميا مع اللاعبين الذين أظهروا شخصية وقدرات كبيرة، ما حققناه ليس سهلا".

وأضاف "اللاعبون يقدرون قيمة قميص الأهلي، إنهم جيل عظيم ونتيجة تاريخية تحسب للجيل، وتضاف للسيرة الذاتية لي كمدرب".

وأوضح "نعمل طوال السنة ولا أعمل بمفردي بل أتعاون مع المساعدين بالجهاز الفني مثل تجهيز اللاعبين البدلاء أو المستبعدين، لأنه لابد من تجهيز كل اللاعبين لهذه المرحلة الصعبة، وخوض اللاعب الدولي 70 مباراة رقم مخيف".

وواصل المدرب السويسري "إذا أجرينا التدوير بشكل عشوائي، لتعثرنا بدنيا ونفسيا، اللاعبون في حاجة لإجازة سلبية لمدة أسبوعين أو ثلاثة". وحذر كولر في ختام تصريحاته "وإلا انسى تماما هؤلاء اللاعبين في الموسم الجديد، لذا متخوف جدا من تلاحم المواسم".