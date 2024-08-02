 محافظ الغربية: إزالة 102 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية - بوابة الشروق
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محافظ الغربية: إزالة 102 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية

علاء شبل
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 7:40 م

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في إزالة 102 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال المرحلة الأولى من الموجة 23، مشددًا على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما أكد الجندي على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، وأنه لن يسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في أداء واجبه الوظيفي.

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