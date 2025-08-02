يوروموني العالمية: بنك مصر الأفضل بنك في مجال ائتمان الشركات ومجال المسئولية المجتمعية

أعلنت مجلة يورومونى العالمية، جوائزها للتميز عن عام 2025، والتى حصد منها بنك مصر جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ــ مصر»، وللعام الثالث على التوالى «جائزة أفضل بنك فى مجال ائتمان الشركات ــ مصر».

وتستند المجلة فى اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية تقيّم أداء البنوك واستراتيجياتها بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين فى جميع المجالات ذات الصلة وتُعد شهادة على التميز ونموذج العمل الناجح.



يؤكد تتويج بنك مصر بجائزة «أفضل بنك فى مجال ائتمان الشركات ــ مصر، على نجاح وتميز استراتيجيته المتكاملة التى ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر فى منتجاته وخدماته المالية، حيث يحرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى القطاع المصرفى، بما يضمن تقديم حلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان والكفاءة، تلبى تطلعات العملاء المتغيرة وتتجاوز توقعاتهم فى بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية.

كما يعد حصول بنك مصر على هذه الجائزة المرموقة تأكيدا للأداء المتميز للبنك فى مجال الائتمان ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.



ويعد حصول بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2025، تتويجا لإنجازات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث يهتم البنك بمجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهدا على تقديم نموذج إيجابى يحتذى به فى المسئولية المجتمعية لكل المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصرى للاستثمار فى المجالات المختلفة للمسئولية المجتمعية فى عام 2024.

ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز حافزًا له لمواصلة مسيرته فى تحقيق الريادة والتنمية المستدامة على كل الأصعدة، كما يعد هذا الإنجاز تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بقطاعات الأعمال الفائزة وشهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال، ويسعى البنك دائما إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه؛ حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائما التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.