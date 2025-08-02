التعادل الإيجابي يحسم ودية بيراميدز وسيراميكا كليوباترا استعدادًا للموسم الجديد

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تقدم سيراميكا في الشوط الأول عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء، احتُسبت بعد لمسة يد على مروان حمدي داخل منطقة الجزاء. وبعد دقائق قليلة، عاد بيراميدز للتعادل من ركلة جزاء أخرى تسبب فيها الحارس محمد بسام إثر تدخل عنيف على المهاجم فيستون ماييلي، ليسجلها البرازيلي إيفرتون داسيلفا بنجاح.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل ضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع طارق علاء، محمود مرعي، أحمد سامي، وكريم حافظ، بينما تواجد في خط الوسط كل من مهند لاشين، وليد الكرتي، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، ومحمد رضا بوبو، مع مروان حمدي في الهجوم.

وخلال الشوط الثاني، أجرى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عدة تغييرات، من بينها الدفع بالثنائي فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة، في إطار تجربة العناصر المختلفة قبل انطلاق الموسم.

ويختتم بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة فريق نادي أسوان مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لضربة بداية الدوري.