بيان مشترك: خط الغاز يعزز الروابط بين تركيا وسوريا وقطر وأذربيجان

- أنقرة ودمشق والدوحة وباكو أصدرت بيانا مشتركا بخصوص بدء تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، بتمويل من قطر

- البيان وصف المشروع بأنه "رمز للتضامن الإقليمي" و"يحمل دلالات إنسانية قوية" وسيسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للسكان

أصدرت أنقرة ودمشق والدوحة وباكو، السبت، بيانا مشتركا بخصوص بدء تدفّق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بتمويل من دولة قطر.

وذكر البيان الذي نشرته وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية عبر منصة إكس، أن خط الغاز التركي ـ السوري يشكل "خطوة هامة نحو تعميق الروابط القائمة" بين أنقرة ودمشق والدوحة وباكو.

ووصف المشروع بأنه "رمز للتضامن الإقليمي"، مشيرًا إلى أن الدول الـ 4 تشعر بالفخر تجاه تدشين الخط رسميًا.

ولفت إلى أن إنجاز المشروع خلال مدة قياسية يشكّل "دعمًا حيويًا" لمسار إعادة الإعمار والتطبيع في سوريا، عقب "التطورات التاريخية" إثر سقوط نظام البعث في ديسمبر 2024.

وأشار البيان إلى أن خط الغاز الممتد بين ولاية كيليس التركية ومدينة حلب السورية، تبلغ طاقته اليومية 6 ملايين متر مكعب، وقد دخل حيز التشغيل الرسمي اعتبارًا من اليوم 2 أغسطس 2025.

وأكد أن دولة قطر، وعبر صندوق قطر للتنمية، تجدد التزامها بدعم عملية التعافي والاستقرار في سوريا، من خلال المساهمة في إنتاج الكهرباء.

وأضاف البيان أن بدء تدفّق الغاز إلى محطة التوليد في حلب سيساهم في تحسين ملموس بتزويد الكهرباء في عموم سوريا.

كما شدد على أن المبادرة "تحمل دلالات إنسانية قوية"، وستُسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وجددت الدول الـ 4 في ختام البيان عزمها على "تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة"، مؤكدة التزامها ببناء "مستقبل قائم على التعاون لا الانقسام"، تتمتع فيه شعوب المنطقة بالأمن والتنمية والثقة المتبادلة.

وفي وقت سابق السبت، بدأ تدفّق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر ولاية كليس جنوبي تركيا، بتمويل قطري.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن الخط الجديد قادر على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا، وهي كمية يمكن أن تغطي احتياجات نحو 5 ملايين أسرة من الكهرباء.

وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد أزمة حادة في قطاع الكهرباء، نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، ما انعكس سلبًا على قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي.