رئيس المجلس الوطني في ناميبيا يدعو لتعزيز دور البرلمانات في القضايا الدولية

دعا رئيس المجلس الوطني في ناميبيا، لوكاس موها، القادة البرلمانيين إلى تعزيز دور البرلمانات في الدفاع عن القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكد موها – بحسب ما نقله موقع "أفريفيا 24" – أهمية الدعم البرلماني للسلام والعدالة في ظل عالم يواجه حالة من عدم الاستقرار، مشددًا على ضرورة اضطلاع البرلمانات بدور أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الدولية.

كما أعرب عن تشككه في فعالية بعض المؤسسات الدولية الكبرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن سلطتها تواجه تحديات متزايدة.