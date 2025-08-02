الأونروا توضح سبب المجاعة بغزة وتحمل إسرائيل المسئولية

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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن المجاعة بقطاع غزة نتاج محاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، ذات الدوافع السياسية.

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني، عبر منصة إكس، علق من خلاله على التجويع الإسرائيلي لغزة.

وقال لازاريني، إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر.

وشدد على أن "تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم "تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة"ز

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراء متعمدًا للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة.