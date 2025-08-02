بايرن ميونخ يهزم ليون وديا استعدادا للدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا، على حساب نظيره ليون الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة ودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 53، تحصل عليها الوافد الكولومبي الجديد لويس دياز، وسجلها مايكل أوليز.

وعاد أوليز يعزز تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني، في الدقيقة 62، من صناعة سيرجي جنابري، وقلص ليون الفارق عن طريق المهاجم الإنجليزي الناشئ أليخاندرو جوميز، في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للجناح لويس دياز، بقميص بايرن ميونخ، القادم من صفوف ليفربول.