 تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» للغد لمواصلة المرافعة - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2019 1:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» للغد لمواصلة المرافعة

تصوير احمد عبد الفتاح
تصوير احمد عبد الفتاح
مصطفى المنشاوي
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 1:58 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 1:58 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل محاكمة 208 متهمين من بينهم الإرهابي هشام عشماوي بالقضية المعروفة إعلاميًا «أنصار بيت المقدس»، لجسة غدا الثلاثاء، لمواصلة سماع المرافعة عن المتهمين.

وطالب القاضي المحامين بالتقدم للمرافعة عقب صدور قراره بإعادة فتح باب المرافعة، إلا أنهم ردوا بعدم جاهزيتم، مطالبين أجل للغد.

وقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في القضية لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الإثنين حتى يوم الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتشديدات أمنية كبيرة، وكانت المحكمة قد حددت هذه الجلسة للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد و باهر الدين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك