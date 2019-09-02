تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» للغد لمواصلة المرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل محاكمة 208 متهمين من بينهم الإرهابي هشام عشماوي بالقضية المعروفة إعلاميًا «أنصار بيت المقدس»، لجسة غدا الثلاثاء، لمواصلة سماع المرافعة عن المتهمين.

وطالب القاضي المحامين بالتقدم للمرافعة عقب صدور قراره بإعادة فتح باب المرافعة، إلا أنهم ردوا بعدم جاهزيتم، مطالبين أجل للغد.

وقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في القضية لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الإثنين حتى يوم الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتشديدات أمنية كبيرة، وكانت المحكمة قد حددت هذه الجلسة للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد و باهر الدين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.