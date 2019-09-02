وكيل مديرية التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في بئر العبد

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قام وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء والقائم بعمل مدير المديرية حسين عرادة بتفقد عدد من المدارس في إدارة بئر العبد التعليمية؛ لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل المديرية على سرعة الانتهاء من الصيانة البسيطة في المدارس وتطهير خزانات المياه بالتنسيق مع إدارة بئر العبد الصحية، ووضع الجداول الدراسية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

ورافق وكيل المديرية خلال تفقده المدارس كل من: سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية، وسالم عابد وكيل الإدارة التعليمية بالمدينة، ومحمد زاهر رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في المدينة.