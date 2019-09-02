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صحيفة عراقية: أبو الغيط يزور بغداد غدا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:05 م

ذكرت صحيفة عراقية -اليوم الاثنين- أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيبدأ يوم غد الثلاثاء زيارة إلى بغداد.

وأوضحت صحيفة "الصباح" أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيزور العراق يوم غد الـثلاثاء، بناء على دعوة موجهة من قبل وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، يرافقه الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

وذكرت الصحيفة أن "أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث لمناقشة عدد من الملفات المهمة، خاصة أن العراق سيترأس المجلس الوزاري العربي للفترة المقبلة ودعم العراق في القضايات المختلفة".

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