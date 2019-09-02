«الكهرباء» تتخذ إجراءات جديدة لضمان دقة حساب الاستهلاك

حمزة: الوزير أصدر تعليمات لرؤساء شركات التوزيع بضرورة متابعة عمليات قراءة العدادات التى تقوم بها شركة "شعاع"

اتخذت وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة عدة إجرءات جديدة لضمان دقة حساب الاستهلاك داخل مراكز الإصدار ومراجعة فواتير الكهرباء قبل تحصيلها كل شهر، حيث تم التنبيه على جميع رؤساء شركات التوزيع التسع بضرورة تجهيز البيانات الخاصة بالمشتركين لديها وإرسالها كملف عبر «الإيميل» إلى المركز الذى يحمله على قاعدة بيانات خاصة ثم تبدأ دورة الطباعة داخل المركز في 28 فى شهر الاستهلاك بعدما يسلم كل فرع البيانات الخاصة به.

وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إنه قبل عملية الحساب الأخيرة للطباعة يبدأ مركز الإصدار أولا بمراجعة المدخلات الخاصة بكل فرع وهى «القراءات والتبليغات الشهرية»، ثم يتم إعادة إرسال البيانات مرة أخرى للفرع لمراجعتها مرة أخرى فى حالة وجود الاستهلاكات الشاذة، لافتا إلى أنها تكون أكثر أو أقل من 30% من المتوسط الشهرى الخاص به، ويتم مراجعتها لمعالجة الخطأ إن وجد وإرسال تأكيد بالمراجعة، ومن ثم يتم عملية حساب الفاتورة على السيستم الخاص بالشركة.

وأشار المصدر لـ«الشروق»، إلى أن دورة الإصدار تبدأ منذ قيام الكشافين بقراءة العدادات وإدخال كل قسم للتبليغات الشهرية، مثل تعديل رقم عداد أو تعديل رقم لوحة أو أي أعطال وأي بلاغ يؤثر في الفاتورة يتم إدخاله، ثم يتم حساب هذه القراءات والاستهلاكات، وبعد عمليات الحساب تتم عملية الطباعة داخل مركز إصدار الفواتير، وتستمر دورة الطباعة لكل الأفرع حوالى أسبوع عمل على مدار الساعة، ويقوم مندوب كل فرع بإجراء مراجعة على الفواتير مرة أخرى قبل تسلمها.

وتعاقدت قبل عامين ماضيين الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة «شعاع» وهى متخصصة في قراءة العدادات بانتظام شهريا والتي وضعت آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات، وعند حدوث تأخير فى أخذ القراءة يوضع فى الحسابات أوتوماتيكيا حساب الاستهلاك الشهري، مما ترتب عليه انخفاض «أخطاء الفواتير» في المناطق التي دفعت الشركة بموظفيها إليها بعدما تلقوا تدريبهم بشكل كامل بمراكز التدريب التابعة لشركات التوزيع لتحقيق قراءات حقيقية.

وفي سياق متصل، قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء أصدر تعليمات لكافة رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة متابعة عمليات قراءة العدادات التي تقوم بها شركة "شعاع" المتعاقد معها للكشف وقراءة العدادات بشركات التوزيع المختلفة على نطاق الجمهورية.

وأضاف حمزة لـ"الشروق"، أن وزير الكهرباء شدد أيضا على ضرورة تشكيل لجان مختلفة بالهندسات والقطاعات التجارية لإجراء تفتيش مفاجئ على كشافى "شعاع"، من خلال مقارنة القراءات التي يقوم كشافو "شعاع" بقراءاتها ومقارنتها بنسب الإستهلاك الموجودة بعداد الكهرباء من خلال اتخاذ عينات عشوائية.

ولفت إلى أن المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية والذي يستهدف تركيب 250 ألف عداد ذكي، يجري العمل به على قدم وساق من خلال 6 شركات توزيع كبداية لتعميم التجربة على باقي الشركات، حيث تم تركيب ما يقرب من 80 ألف عداد من إجمالي التجربة والتي من المقرر الانتهاء من تركيبها جميعا بنهاية 2019.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات للحد من سرقات التيار الكهربائي، من بينها التعاون مع شرطة الكهرباء في ضبط السارقين، والثانية وهى الضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسي الأفرع في شركات التوزيع، حيث يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ترشيحهم ومنحهم أحقية عمل محاضر لتجاوزات أو سرقة التيار الكهربائي.