الخنبشي يتهم الإمارات بإنشاء سجون وزنازين سرية وارتكاب انتهاكات في حضرموت

اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي، اليوم الاثنين، دولة الإمارات بإنشاء سجون وزنازين سرية وارتكاب انتهاكات في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وأفاد الخنبشي، الذي يشغل أيضا منصب محافظ حضرموت، في كلمة خلال مؤتمر صحفي بمدينة المكلا، بأن "المحافظة كانت تعاني خلال الفترة القصيرة الماضية من قيام المجموعات المسلحة الموالية لعيدروس الزبيدي، والمدعومة إماراتيا، باجتياح المحافظة وترويع أهلها الآمنين، وارتكاب انتهاكات وجرائم خطف وسطو وقتل وتهجير وتخريب ممتلكات الدولة ونهب مقراتها".

وقال: "تمكنا من إعادة الأمور إلى نصابها وفرض الأمن بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المحافظة الجميلة، وكانت حضرموت فاتحة خير لبقية محافظات الجنوب التي تستنشق اليوم هواء التحرر من تسلط عيدروس الزبيدي وهيمنة الوصاية الإماراتية، التي للأسف الشديد استغلت عباءة تحالف دعم الشرعية من أجل تحقيق أجندة خاصة لا تخدم قضية اليمن".

واستطرد، "نعرض اليوم آثارا وتجهيزات وممارسات إماراتية مشبوهة ومستغربة، ولا تتوافق مع الأهداف المعلنة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا مع مبادئ الأخوة والتضامن والعروبة، من المتفجرات والزنازين تحت الأرض والسجون السرية والمختطفين والمعذبين والمخفيين قسرا".

وتحدث المسئول اليمني، أنه "تم العثور على كميات من المتفجرات والأشراك الخداعية في معسكر مطار الريان بالمكلا، وبعد فحصها اتضح أنها كميات كبيرة من المتفجرات وقوالب ي فور والصواعق المتفجرة والأشراك الخداعية، وتم تحضير بعضها لتنفيذ عمليات تفجير بواسطة هدايا مجهزة بشكل يدل على تحضيرها لتنفيذ اغتيالات ضد المدنيين، بالإضافة إلى أجهزة جوال تم استخدامها في بعض الأشراك بشكل متماثل مع ما تستخدمه بعض الجماعات الإرهابية".

وقال الخنبشي، "اكتشفنا للأسف عددا من السجون التي كانت تستخدمها القوات الإماراتية، ويجري توثيق ما تم ارتكابه من انتهاكات بحق أبنائنا".

وتوعد بأن العدالة ستأخذ مجراها، والقانون سيطبق، وسيتم تقديم مختلف أشكال الدعم القانوني والصحي والنفسي للضحايا وأسرهم، واتخاذ الإجراءات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، سواء عيدروس الزبيدي أو دولة الإمارات أو عناصرها ومسئوليها والعاملين معهم، ممن يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات، بما يضمن حق الدولة بعدم السماح لأي جهة أو فرد بالإفلات من العقاب، وحق الضحايا وأهاليهم في تطبيق العدالة والتعويض العادل وجبر الضرر.

ولم يصدر تعليق من قبل الإمارات حول هذه الاتهامات، لكن أبوظبي كانت قد أعلنت سحب جميع قواتها من اليمن قبل أسابيع، بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمغادرتها وإنهاء التعاون الدفاعي المشترك.