المالية: الانتهاء من تحديث بطاقات فيزا الموظفين نهاية يناير المقبل

قالت الدكتورة داليا فوزي مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن بطاقة الدفع الدفع الوطنية "ميزا" تستخدم أعلى تقنية تكنولوجية مؤمنة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن عدد البطاقات المُصدَرة للعاملين في الدولة يصل إلى 4.8 مليون بطاقة، وتم تحديث منها نحو مليوني بطاقة.

وأشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، سيتم الانتهاء من تحديث كافة بطاقات العاملين في الدولة بتغييرها من البطاقة الحالية إلى أحدث بطاقة، وهي بطاقة الدفع الوطنية.

وأوضحت أن هذه البطاقة تُقدَّم للعاملين في الدولة بدون أي مقابل، ويتسلمونها في أماكن عملهم، وهي مزودة بأعلى درجة من التكنولوجيا وتُجري كافة المعاملات المصرفية بين سحب وإيداع وتحويل، وتمكين المواطن من إجراء عمليات شراء من المحال التجارية.

ولفت إلى أن هذه البطاقة تحمل ميزة أخرى، وهي الراتب المُقدَّم، وقالت إن وزارة المالية تقدم بالتعاون مع البنك المركزي، خدمة للعاملين في الدولة، وهي إمكانية الشراء مقدمًا بثلث راتبه.

وأفادت بأن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع العاملين في الدولة على القيام بعملية الشراء.