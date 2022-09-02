قفزة كبيرة في أسعار صرف الدولار الأمريكي بلبنان وزيادات بجدول تسعير الوقود

شهدت أسعار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم بالسوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، وذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ غدًا، فيما أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدولين لتسعير المشتقات البترولية مرتين خلال اليوم في تحرك غير معتاد وذلك بسبب التباين الكبير في أسعار الصرف منذ مساء أمس وحتى اليوم.

وسجل سعر الصرف في ختام تعاملات اليوم بالسوق غير الرسمية 34500 ليرة لكل دولار، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق وصل إلى 35500 ليرة لكل دولار في تعاملات منتصف اليوم في حين أن سعر ختام تعاملات أمس والذي بدأ به اليوم تراوح ما بين 33 ألف و33500 ليرة لكل دولار. وفي مكاتب الصرافة، بلغ سعر الصرف في ختام تعاملات اليوم 34 ألف ليرة لكل دولار.

ووصل حجم التداول على منصة صيرفة الرسمية اليوم خمسة وتسعون مليون دولار أمريكي بمعدل 27600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بزيادة قدرها 400 ليرة لبنانية عن متوسط سعر الصرف على المنصة أمس والذي بلغ 27400 ليرة للدولار الواحد.

وبسبب التباين الكبير في سعر الصرف، أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول تسعير للمشتقات البترولية صباح اليوم تضمن زيادات في أسعار البنزين بنوعية 95 أوكتان و98 أوكتان. ومع الزيادات في أسعار الصرف، أصدرت الوزارة جدولا جديدا بالتسعير تضمن زيادات كبيرة في أسعار البنزين بمقدار 13 ألف ليرة لبنانية والديزل بمقدار 28 ألف ليرة لبنانية ليسجل سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان 616 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 630 ألف ليرة والديزل أويل 779 ألف ليرة.

وتسببت حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف في زيادات كبيرة في أسعار السلع في الأسواق، حيث لجأ عدد من التجار إلى البيع على أساس أعلى سعر صرف تحسبا للتقلبات في أسعار الصرف التي باتت متكررة على مدار اليوم الواحد.