 استئناف الملاحة بمضيق البوسفور بعد إعادة تعويم سفينة حبوب أوكرانية - بوابة الشروق
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استئناف الملاحة بمضيق البوسفور بعد إعادة تعويم سفينة حبوب أوكرانية

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:40 م

أعيد تعويم سفينة شحن جانحة محملة بالحبوب من أوكرانيا بمضيق البوسفور التركي اليوم الجمعة، ما سمح بعودة حركة الملاحة بالممر المائي الحيوي، إلى حالتها الطبيعية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء أن خفر السواحل قام بتحريك سفينة الشحن عبر قوارب قطر.

وتحمل السفينة، التي تحمل اسم "زيما"، 3 آلاف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا، وكانت في طريقها إلى إيطاليا عندما جنحت في وقت متأخر أمس الخميس بالقرب من إسطنبول بعد أن تعرضت لخلل في عمل الدفة.

وأُغلق مضيق البوسفور بشكل مؤقت أمام حركة الشحن البحري جراء الحادث. ويربط المضيق الواقع بشمال غربي تركيا البحر الأسود ببحر مرمره والبحر المتوسط الأوسع.

ووفقا للسلطات التركية، يعبر مضيق البوسفور في المتوسط أكثر من 40 ألف سفينة سنويا.

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