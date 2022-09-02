ارتفاع مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا بنسبة 18% في أغسطس

أعلنت شركتا هيونداي موتور، وكيا موتور التابعة لها، اليوم الجمعة إن إجمالي مبيعات الشركتين في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 18% في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم النقص طويل الأمد في الرقائق الإلكترونية على المستوى العالمي.

وبحسب بيانات مبيعات الشركتين، باعت هيونداي وكيا 130,424 سيارة في أهم سوق للسيارات في العالم الشهر الماضي، مقارنة بـ 110,209 سيارة قبل عام، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأظهرت البيانات أن مبيعات هيونداي قفزت بنسبة 14% إلى 64,335 وحدة الشهر الماضي من 56,200 وحدة قبل عام، في حين ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 22% إلى 66,089 من 54,009 خلال نفس الفترة.

وقال إريك واتسون، نائب الرئيس المسؤول عن المبيعات في كيا أمريكا: "في ضوء تحديات التوريد المستمرة في جميع أنحاء الصناعة، فإن تحقيق أفضل أداء مبيعات لشهر أغسطس هو شهادة على قوة مجموعة منتجاتنا، ووكلائنا وموظفينا".

وتوقع المسؤول تحسن إنتاج السيارات، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السيارة كيا سبورتاج الجديدة كليا، وعلى سيارات EV6 الكهربائية بالكامل، متعددة الاستخدامات، وسيارة تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات التي أعيد تصميمها، حتى نهاية هذا العام.

كما أظهرت البيانات أن مبيعات الشركتين في الولايات المتحدة تراجعت في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس بنسبة 10% إلى 930,711 سيارة من 1,034,454 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 468,833 وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، بينما تراجعت مبيعات كيا بنسبة 1ر8% إلى 461,878 من 502,619 خلال نفس الفترة.

وأوضحت يونهاب أن نتائج مبيعات ماركة جينيسيس المستقلة لهيونداي غير متاحة غير متاحة.