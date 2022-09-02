 السجن 3 سنوات إضافية لزعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي بتهمة التزوير - بوابة الشروق
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السجن 3 سنوات إضافية لزعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي بتهمة التزوير

زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي
زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 10:06 ص

قضت محكمة عسكرية يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، على الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة التزوير الانتخابي، بحسب مصدر مطلع على إجراءات المحاكمة.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتقبع سو تشي السياسية والدبلوماسية في الحبس الانفرادي في العاصمة نايبيداو منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الانقلاب العسكري في شباط/فبراير 2021.

وتتم اجراءات المحاكمة بشكل سري، كما يُحظر على محامي سو تشي التحدث إلى وسائل الإعلام.

وحُكم على سو تشي البالغة من العمر 77 عامًا بالسجن 17 عامًا بتهمة الفساد والتحريض وخرق قواعد جائحة كوفيد-19.

وتعاني ميانمار من اضطراب سياسي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من شباط/فبراير 2021.

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