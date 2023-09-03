الجيش في بوركينا فاسو يعلن تصفية أكثر من 100 إرهابي مشتبه به

أعلن الجيش في دولة بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا، اليوم السبت، القضاء على أكثر من 100 إرهابي مشتبه به.

وقال الجيش اليوم ، في بيان تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، إنه "تم التغلب على المسلحين الإسلاميين في عمليتين، أمس الجمعة، في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر. ودمرت قوات الأمن في بوركينا فاسو، مركبات تابعة للإرهابيين وصادرت معدات ومخدرات، وفقا للبيان.

وأضاف الجيش أن "خمسة من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا خلال العملية".

وتنشط الجماعات المسلحة، في بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، كما تنشط أيضا في مالي والنيجر المجاورتين، وأقسم عدد من تلك الجماعات بالولاء لتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة". وحاولت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو بقيادة الجنرال إبراهيم تراوري، والتي وصلت إلى السلطة بعد انقلابين في خريف عام 2022، عبثا حتى الآن صد الجهاديين. ونزح أكثر من مليوني شخص داخل بوركينا فاسو نتيجة الاضطرابات.