 وزيرة ليبية: لن نفصح عن التحقيقات مع نجلاء المنقوش حتى نصل لنتائج - بوابة الشروق
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وزيرة ليبية: لن نفصح عن التحقيقات مع نجلاء المنقوش حتى نصل لنتائج

وكالات
نشر في: السبت 2 سبتمبر 2023 - 4:56 م | آخر تحديث: السبت 2 سبتمبر 2023 - 4:56 م

أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، الالتزام بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم»، عن حليمة قولها إن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات مع المنقوش إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج.

وأضافت أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد الانتهاء منها.

وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.


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