اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل: الإضراب سينتهي الليلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن اتحاد النقابات العمالية أبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن العاملين في مطار بن جوريون وشركات الطيران الإسرائيلية يقررون مواصلة الإضراب، وسط نشوب فوضى في المطار.

ويأتي ذلك فيما دخل إضراب عمالي ليوم واحد، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، بعد أن أعلنته نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، إثر انتشال جثامين 6 محتجزين من قطاع غزة، سعياً للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين من خلال إبرام اتفاق لوقف النار في القطاع.

وتشهد إسرائيل تحركات وتطورات متسارعة بعد إعلان جيش الاحتلال، أمس الأحد، استعادة جثامين 6 محتجزين من نفق في رفح جنوبي القطاع، في وقت دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى تظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن اتحادات السلطات المحلية في إسرائيل، ستضرب، كما دعت "الهستدروت" إلى إضراب في بلديات القدس وتل أبيب وحيفا، إلا أن بلدية القدس أعلنت أنها لن تشارك في الإضراب.