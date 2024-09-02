التربية الرياضية بجامعة طنطا تستقبل المشاركين في أنشطة جامعة الطفل

استقبلت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، الأطفال المشاركين في برنامج "جامعة الطفل" ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جینا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنسيق الدكتور هانى سعيد عبد المنعم عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور شريف فتحى صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتور احمد السيد عواض منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية التربية الرياضية.

وأشاد الدكتور محمود سليم خلال تفقده أنشطة المبادرة بالتنظيم لاستقبال الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل في كلية التربية الرياضية، موضحاً أن البرنامج الذي أعدته الكلية يستهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال الرياضية.

وأشار إلى أنه تم إدراج الأنشطة الرياضية في برنامج المبادرة نظرا لتميز 27 طفلا من المشاركين في رياضات السباحة والكاراتيه والجمباز، مما يسهم في المعارف العلمية والتطبيقية في الجوانب المتعلقة بممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية، وتقديمها للأطفال المشاركين لمساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها، لبناء جيل واع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

أوضح الدكتور هانى سعيد، أن اليوم تضمن استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم وقاموا الأطفال بجولة داخل الكلية وعدد من الأماكن المتميزة بها، تعرف خلالها الأطفال على أقسام كلية التربية الرياضية وفرص العمل المتنوعة لخريجي الكلية.

كما تضمن اليوم تنفيذ ورش العمل وتنفيذ الأنشطة المخصصة للأطفال من برنامج جامعة الطفل، شملت محاضرة قصيرة لقسم علوم الصحة الرياضي، ومحاضرة قصيرة لقسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية، وتنفيذ تدريبات للطلاب صالة رياضة الجمباز بالكلية، وصالة "الجيم" بالكلية، وصالة تنس الطاولة وملاعب التنس وكرة السرعة، وممارسة بعض الأنشطة الترويحية بصالة الأنشطة الرياضية بالكلية.