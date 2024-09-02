 رواد لهم بصمات.. معرض يحتفي بتراث رواد في فنون تطبيقية حلوان - بوابة الشروق
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رواد لهم بصمات.. معرض يحتفي بتراث رواد في فنون تطبيقية حلوان

عمر فارس:
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:37 ص

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، معرض "رواد لهم بصمات".

يقام المعرض تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، وبتنظيم الدكتور مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويأتي المعرض تكريماً لأعمال رواد الكلية الراحلين الذين تركوا بصمة لا تُمحى في مجال الفن التشكيلي والتطبيقي.

ويستمر المعرض حتى 9 سبتمبر، حيث يُقام في قاعتي "نهضة مصر" و"إيزيس" بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس إبداع وفكر هؤلاء الرواد العظماء.

وشهد الافتتاح حضوراً كبيراً ويُعد هذا المعرض فرصة فريدة للتعرف على إرث هؤلاء الفنانين الذين ساهموا في تشكيل هوية الفن التشكيلي والتطبيقي في مصر، ويُعد جسراً يربط بين الأجيال الحالية والسابقة، محتفياً بمسيرتهم الفنية المتميزة.

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