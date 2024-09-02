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تمكن زياد كحيل من التأهل لنهائي سباق 100 م صدر سباحة رجال فئة SB4 "كراسي متحركة" عقب احتلاله المركز السابع في الترتيب العام للتصفيات بتوقيت 1:53.50 دقيقة وذلك ضمن مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً في باريس وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وفي ذات المنافسات لم تتمكن ملك عبد الشافي من التأهل لنهائي سباق 100 م صدر سيدات فئة SB4 "كراسي متحركة" وذلك عقب احتلالها المركز التاسع في الترتيب العام للتصفيات بتوقيت 2:19.51 دقيقة.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.