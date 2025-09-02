مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف الستار عن بوستر دورته الـ15

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن بوستر الدورة الخامسة عشر، التي ستقام في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك تحت قيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأكد الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، أنه فى كل دورة من دورات المهرجان يصبح التحدى أكبر والمهمة تزداد صعوبة، خاصة فى ظل النجاح الذى يحققه المهرجان بدوراته السابقة، مشيرا لجهود شباب الإسكندرية المتفانى فى خدمة المهرجان دون انتظار أي مقابل، وذلك نظرا لحبهم فى التجربة واجوائها المليئة بالمتعة والخبرات المختلفة.

وقال: نسعى جاهدين للإرتقاء بالمستوى قدر المستطاع خاصة بعد تصنيف المهرجان كواحد من أهم المهرجانات المسرحية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم قلة الدعم والامكانيات، ولكن كعادتنا لا نستسلم للعقبات التى اعتدنا عليها منذ اول دورات المهرجان حتى اخر دوراته، لأننا نعتبره عيد سكندري يجمع كل عشاق المسرح من مختلف الدول على ارض عروس البحر المتوسط.