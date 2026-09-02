أردوغان: تركيا تدرس العضوية الكاملة في تحالف أمني تقوده الصين وروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ستنظر في الارتقاء بعلاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا، إلى مستوى أعلى.

وذكر أردوغان، وفقا لنص تعليقات أدلى بها لصحفيين أثناء رحلة عودته من قيرغيزستان، أن «احتمال انضمام تركيا بصفة عضو (كامل العضوية) في المنظمة لا يعني انفصالها عن أي تكتل آخر أو عن الغرب».

وأضاف: «منظور تركيا بشأن العضوية في منظمة شنغهاي لا يعني إطلاقًا إدارة ظهورنا للغرب، وهدفنا هو زيادة نفوذنا برؤية شاملة»، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول».

وأمس، أكد أردوغان أن تركيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون وتوسيع مجالات التعاون معها، واصفًا المنظمة بأنها «نجم صاعد» في النظام الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في قمة دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقدة في العاصمة القرغيزستانية بيشكيك، حيث قال إن أنقرة «ستبذل جهودها لتعزيز التعاون في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجمة صاعدة».

وأشار الرئيس التركي إلى الثقل الديموغرافي والاقتصادي للمنظمة، موضحًا أنها تمثل نحو 3.5 مليارات نسمة، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول المنضوية فيها نحو 35 تريليون دولار، معتبرًا أنها باتت «أحد العناصر التي لا غنى عنها في النظام متعدد الأقطاب».

وأضاف أردوغان أن أهمية منظمة شنغهاي لا تقتصر على دورها في ضمان السلام والاستقرار، وإنما تمتد إلى مجالات استراتيجية أخرى، من بينها إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان أمن إمدادات الطاقة، مؤكّدًا أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون معها في هذه المجالات.